Energie Ried: Die neuen Aufsichtsräte stehen fest

RIED. "Das Ziel ist, den Aufsichtsrat mit Personen aus der Wirtschaft zu besetzen, die mit großem fachlichen Know-how ausgestattet sind und sich der positiven Entwicklung der Energie Ried und der Stadtgemeinde Ried verpflichtet fühlen." Dieser Satz stammt vom Amtsvortrag der Rieder Gemeinderatssitzung vom 30. März. Vor rund dreieinhalb Monaten wurde im "Rieder Stadtparlament" eine Verkleinerung des Aufsichtsrates von zehn auf fünf Personen beschlossen. Die Anzahl der im Aufsichtsrat vertretenen Betriebsräte verringert sich von bisher fünf auf drei Personen. Man wolle das Kontrollgremium der Energie Ried entpolitisieren, hieß es von der Rieder Stadtpolitik. Die neuen Aufsichtsräte dürfen in Ried kein politisches Mandat innehaben. Ganz ohne Politik geht es dann aber doch nicht. Nach dem sogenannten D’Hondt-Verfahren konnten die Parteien – je nach Wahlergebnis – Personen nominieren.

Bis zuletzt verhandelten die Fraktionen mit Personen aus der Wirtschaft, mit Erfolg: Die ÖVP nominierte mit Werner Steinecker aus Kirchschlag den ehemaligen Generaldirektor der Energie AG. Zweiter Vorschlag der ÖVP: Roland Wiesinger, Geschäftsführer von Wiesinger Bau aus Riedau. Die SPÖ schickte Manfred Neuböck, ehemaliger FACC-Vorstand und aktueller Aufsichtsrat der Scheuch Holding, ins Rennen. Dem Vernehmen nach soll der 62-Jährige aus Neuhofen neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates werden. Damit würde er Lukas Oberwagner von den Grünen nachfolgen.

Die FPÖ entschied sich für die Wirtschaftsprüferin Daniela Köberl aus Vöcklabruck. Köberl ist, wie auch Neuböck, Mitglied des Aufsichtsrates der Scheuch Holding. Eine weitere Frau im Aufsichtsrat wird Semra Celik (24), die Rechtsanwaltsanwärterin bei der Kanzlei Puttinger & Vogl ist, sein. Sie wurde von den Grünen nominiert. Die jeweiligen Personen wurden in Fraktionswahlen am Donnerstagabend in ihrer neuen Funktion bestätigt. Wortmeldungen gab es nicht.

Lukas Oberwagner, seit Dezember 2021 Aufsichtsratsvorsitzender, gab gegenüber den OÖN bekannt, dass er unmittelbar vor Beginn der Sitzung seinen vorzeitigen Rücktritt bekannt gegeben habe.

