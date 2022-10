Energie Ried: Brisante Details nach "geheimer" Gemeinderatssitzung

"Das ist ein Wahnsinn", sagte ein Zuhörer der jüngsten Rieder Sondergemeinderatssitzung am 31. August, nachdem die Öffentlichkeit mittels mehrheitlichen Beschlusses ausgeschlossen worden war, die OÖN haben berichtet.

Im Rathaus wurde anschließend "geheim" über die Zukunft der Energie Ried diskutiert und abgestimmt.

Das 27 Seiten lange Protokoll der Sitzung liegt den OÖN nun aber vor. Grünen-Stadtrat Lukas Oberwagner, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Energie Ried ist, gab laut Protokoll bekannt, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Sachen Ausschreibung des Geschäftsführerpostens wegen Untreue ermittle. "Es war offenbar nie ein ernsthaftes Auswahlverfahren geplant. Es gab einen einzigen Kandidaten, der gewünscht war und der bereits seit Monaten im Hintergrund mit vertraulichen Informationen versorgt wurde", wird Oberwagner im Protokoll zitiert. Das Ganze sei generell eine "Hinterzimmer-Politik" aus den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts, so Oberwagner.

SPÖ-Vizebürgermeister Peter Stummer verteidigte das Ausschreibungs- und Auswahlverfahren. Der neu bestellte Geschäftsführer sei der beste Kandidat gewesen, das stehe aufgrund seiner Kompetenzen völlig außer Zweifel. Zitat Stummer in Richtung Oberwagner: "Also, da irgendwas hineinzuinterpretieren, Lukas. Also, das magst du machen, aber ich würde es nicht tun."

Generell gehe es darum, das Unternehmen in städtischer Hand zu halten "und wieder dort hinzuführen, wo es war und wo es hingehört, denn wir brauchen als Stadt dieses Unternehmen". Auch FPÖ-Vizestadtchef Thomas Dim verteidigte den Bestellungsvorgang. "Wir in der Generalversammlung sind in einer Meinungsbildung über ein dreiviertel Jahr zu einer Entscheidung gelangt, die heute am Tisch liegt. Und die sollten wir durchsetzen", sagte Dim. Ein Ersatzgemeinderat der ÖVP ist sich laut Protokoll sicher, dass bei den Untersuchungen "nichts herauskommen" werde.

Ärger über "Stimmvieh"-Sager

Dass Oberwagner in einem OÖN-Interview das Wort "Stimmvieh" für Gemeinderäte, die sich seiner Meinung nach unter Umständen nicht umfassend über die Causa informieren, verwendete, stieß mehreren Gemeindevertretern, allen voran Vizebürgermeister Thomas Dim (FPÖ) und Gemeinderat Michael Großbötzl (ÖVP), sehr sauer auf. Interessent ist auch, was Bürgermeister Bernhard Zwielehner (ÖVP), seit Herbst 2021 im Amt, zum Anforderungsprofil der Geschäftsführung vorbrachte.

Im Protokoll wird er so zitiert: "Wir haben die jetzige Geschäftsführerin und den Geschäftsführer bestellt unter folgenden Voraussetzungen im Jahr 2020. Das Unternehmen ist gut bestellt, das Unternehmen macht jährlich Millionengewinne mit kleinen Abweichungen, aber das Geschäft ist quasi gebongt, ist mehr oder weniger ein Abbuchungsauftrag für die Eigentümer und das läuft so weiter, wie es die letzten 27 Jahre gelaufen ist. Im Aufsichtsrat, in dem ich damals gesessen bin, und der Generalversammlung – damals nur der Bürgermeister alleine – war man im Großen und Ganzen der Meinung, das Unternehmen ist supersafe, die Märkte spielen nicht verrückt."

Die vorherigen Geschäftsführer (gegen die wegen des Verdachts der Malversationen ermittelt wird, es gilt die Unschuldsvermutung, Anm. d. Red.) seien 27 Jahre zwar wirtschaftlich erfolgreich gewesen, "aber in der Personalpolitik und in der Personalführung – das war nicht so charmant. Das war uns allen klar", wird Rieds Stadtchef zitiert.

Dann kam Zwielehner zur damaligen Bestellung der beiden Geschäftsführer Silke Sickinger und Anton Eckschlager, der mittlerweile (wie berichtet) trotz eines Vertrages bis Ende 2025 abberufen wurde, zur Sprache. Man habe die Firma Trescon beauftragt, "zwei Geschäftsführer zu suchen, die quasi bei der Mitarbeiterentwicklung ein gutes Händchen haben, aber es wurde nicht gesucht nach Spezialisten im Energiehandel oder Stromhandel..." Die Bestellung der beiden Führungskräfte wurde noch vor der Amtszeit von Zwielehner als Bürgermeister beschlossen. Zwielehner war damals stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Energie Ried.

Weitere Sitzungen

In den kommenden Tagen finden laut OÖN-Informationen Sitzungen des Aufsichtsrates und der Generalversammlung statt. Die nächste Gemeinderatssitzung ist am 20. Oktober. Der neu bestellte Geschäftsführer hat seinen Dienst mit 1. Oktober noch nicht begonnen, der Vertrag dürfte noch nicht unterschrieben sein. Arbeitsbeginn könnte somit Anfang November sein.