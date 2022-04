Endlich wieder Live-Musik und Festivalstimmung in Taiskirchen

Das „Glory Sound Festival“ bringt am Osterwochenende ein musikalisches Aufgebot der Extraklasse ins Innviertel. Mit dabei in Taiskirchen sind Künstlern aus der Schweiz, Italien, Deutschland und selbstverständlich aus heimischen Reihen sowie aus Wien. Erstmals geht das „Glory Sound Festival“ gleich zwei Tage lang über die Bühne und zwar am Samstag, 16., und Ostersonntag, 17. April. „Nach zwei Jahren coronabedingtem Stillstand ist das ‘Glory Sound Festival’ in Taiskirchen definitv so etwas wie eine Auferstehung im Sinne von endlich wieder gemeinsam feiern. Die Freude darüber ist bei allen Beteiligten groß“, so die Organisatoren vom Kulturverein Ohrstöpsl.



„Tomegg“ spielt nochmal auf

Am Karsamstag stehen allen voran „die Jungs von nebenan“ auf der „Glory Live Stage“, die „Fäaschtbänkler“. Doch, wie der Name schon verrät, so direkt von nebenan sind sie eigentlich gar nicht. Extra aus der Schweiz angereist werden die Musiker und Hitschreiber das „Glory Sound“ Livemusik vom Feinsten abliefern. Weiter geht es an diesem Abend mit der „Keller Steff Big Band“ aus Bayern, „Zweikanalton“, „Schwanara“, „Brass Bulls“ und abschließend geht es auf eine Reise durch die vergangenen Musik-Jahrzehnte mit dem – extra fürs „Glory Sound Festival“ reinkarnierten – „Tomegg“. Wer mehr auf elektronische Klänge steht, kommt bei den Auftritten von „Van Art“, „Fab Toulouse“ und „Martin Que“ auf seine Kosten.

Am Ostersonntag bitten die „Kings of Simmering“ der Band „Turbobier“ zum Abtanzen vor die Bühne. Deren Frontmann, Marco Pogo, bekannt aus Fernsehen, Politik und Ärztekammer, wird den Besuchern gewiss die nötige Motivation zum Tanz einimpfen. Gemeinsam mit „Oimara & Band“, „Schickimicki Club“, den Lokalmatadoren „Junger“, „Tweed“, „Klangmolke“ sowie „Franky and the Fucking four Fingers“ werden auf der Hauptbühne Gitarrenriffs und Hi-Hats ertönen. Für Klänge aus dem House-Bereich sorge die Südtiroler Expulze & Narfos sowie das Taiskirchner Dj-Duo „Schmid & Hammer“. Tickets erhältlich bei allen Ö-Ticket-Stellen und Raiffeisenbanken. Weitere Infos gibt es unter glorysound.at

Gewinnspiel:

Wir verlosen 5 x 2 Tagestickets für das „Glory Sound Festival 2022“ am 16. und 17. April in Taiskirchen via Instagram "innviertler.nachrichten"