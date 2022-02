Was in anderen europäischen Staaten wie Dänemark und Schweden bereits Realität ist, soll am 5. März auch in Österreich folgen: Nachtgastronomie und Clubs werden ohne Einschränkungen öffnen. Das bedeutet, dass weder ein Impfnachweis vorzulegen noch eine Maske indoor zu tragen ist. Ein Schritt, der Daniel Weissteiner, Geschäftsführer des Lusthouse in Haag am Hausruck, überrascht hat. "Wir freuen uns sehr darüber, aber damit hatten wir nicht gerechnet.