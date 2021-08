"Endlich haben wir uns für eine gute Leistung auch belohnt"

"Jeder in der Mannschaft war nach dem Abpfiff sehr erleichtert. Man hat gespürt, dass uns eine Last von den Schultern gefallen ist", sagte Stefan Offenzeller, Trainer der Jungen Wikinger, nach dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Wels in der Regionalliga Mitte. Für die Jungen Wikinger war es nach drei Unentschieden und zwei Niederlagen der erste Saisonsieg. Den sehenswerten Führungstreffer erzielte Marcel Canadi mit einem Distanzschuss, Lukas Schlosser erhöhte auf 2:0.