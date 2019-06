Endlich geregelte Verhältnisse

RIED. Jetzt ist es endlich fix und gesetzlich verankert: Die Integrationsklassen an der Adalbert-Stifter-Schule in Ried werden in das Regelschulsystem übernommen. 26 Jahre Schulversuch und das drohende Aus (die OÖN haben berichtet) sind nun endgültig passé.

In das Gesetz übernommen

"Endlich wurde der langjährige Schulversuch ins Gesetz übernommen, ab kommendem Schuljahr ist der Unterricht in den Integrationsklassen auf Dauer gesichert und rechtlich verankert", sagt Direktorin Maria Wageneder.

Die Zukunft der Integrationsklassen war im vergangenen Jahr nicht gesichert, es hatte das Aus des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nicht behinderter Kinder gedroht. Nach massiven Protesten der Lehrer und Eltern hatte das Bundesministerium dann doch eine Lösung ermöglicht. "Ohne den großen Einsatz der Eltern und des gesamten Schulteams wäre das nicht möglich gewesen", sagt die Direktorin. "Damit können wir im Bezirk Ried inklusiven Unterricht auch für Kinder mit Mehrfachbehinderung anbieten", so Wageneder.

Unter den 120 Schülern sind auch rund 40 Kinder mit Mehrfachbehinderung. "Auch für diese ist es nun möglich, Gemeinschaft und gemeinsamen Unterricht mit den anderen Kindern zu erleben. Das ist äußerst wichtig, dass diese Kinder nicht in Restschulen übrig bleiben", sagt die Direktorin.

Im Herbst können auch die ersten generalsanierten Klassen an der Schule bezogen werden, danach wird mit den Umbauarbeiten ein Jahr pausiert. In den Ferien 2020 beginnt die letzte Etappe der Umbauten.