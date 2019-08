Endlich geht's los: Musik, Tracht und viel Nervenkitzel

"Ozapft is!" Mit dem offiziellen Bieranstich am heutigen Donnerstag, 29. August, um 19 Uhr beginnt der erste Teil des Rieder Volksfests. Bereits am ersten Wochenende wird den Gästen vom familienfreundlichen Vergnügen bis zum Adrenalinkick viel geboten.

Neben dem altbekannten Riesenrad, das heuer mit einer neuen spektakulären Beleuchtung die Gäste zum Mitfahren animieren will, sind auch wieder die Klassiker für Groß und Klein wie das Break Dance, die Crazy Mouse, Tagada, Geisterbahn, Ringelspiele für die Kinder und vieles mehr im Vergnügungspark vertreten. Für alle, die es ein bisschen "wilder" mögen: Das Fahrgeschäft Chaos lädt zu ungeahnten Höhenflügen ein.

Auch Messedirektor Helmut Slezak freut sich schon auf den Auftakt: "Vergnügen und Genuss sollten ein wesentlicher Bestandteil in unserem Leben sein. Gerade deshalb ist das Rieder Volksfest so beliebt und eine ganz wichtige Veranstaltung für die Region. Vergnügen heißt Geselligkeit, Musik, Freunde treffen, Lachen, Tracht, Kulinarik und Nervenkitzel", so der Projektleiter des Volksfestes.

Im traditionellen Festzelt geht gleich von Beginn an die "Post ab". Die Bands Voixxbradler, Zwirn und Saubartln werden von Donnerstag, 29. August, bis Samstag, 31. August, die Bierhallenbesucher auf die Bänke treiben. Am Sonntag, 1. September begeistern die "Aufsteiger", d’Hoamatlandla und die Blaskapelle Ceska beim Innviertler Blasmusiksonntag. Rund um das Festzelt laden wieder einige teils überdachte Biergärten zum Genießen und Verweilen ein.

Auch die stimmungsvolle Weinhalle und die Barzone mit DJ (für die Jugend, die es etwas lauter will), werden ebenfalls bereits am Donnerstag, 29. August, zum gesellschaftlichen Treffpunkt des Innviertels.

Kinder- und Familiennachmittag

Schon am ersten Volksfesttag (29. August) gibt es einen Kinder- und Familiennachmittag mit tollen Aktionen bei den Fahrgeschäften mit bis zu 50 Prozent Ermäßigung. Außerdem können sich die jungen Volksfestbesucher schminken lassen. Am Freitag, 30. August, kann mit dem Feuerwehrkran der einmalige Blick über das Gelände genossen werden.

Wie auch in den Jahren zuvor gilt: Tracht ist nicht nur erwünscht sondern fast ein "Muss".

Ganz wichtig: Sollte beim Volksfestbesuch ein Bierchen oder ein Spritzer zuviel getrunken worden sein: Unbedingt das Auto stehen lassen. Es gibt einen Heimbringer-Shuttledienst. Abfahrt an der Volksfeststraße jeweils um 1.30 und um 3.30 Uhr. Es gibt vier verschiedene Routen. So kommen die Gäste, ohne den Führerschein zu riskieren, sicher nach Hause.

Von Mittwoch, 4., bis Sonntag, 8. September, findet dann die Internationale Landwirtschafts- und Herbstmesse statt. Rund 700 Aussteller aus zwölf Nationen werden den Besuchern ein großes Angebot zu zahlreichen Themen bieten. Erstmals ist heuer Russland und auch die Vietnamesische Botschaft auf der Messe vertreten. Die Rieder Messe wird an diesen fünf Tagen zum Schaufenster für alle Bereiche der Landwirtschaft und Ernährung. "Marktführer und namhafte Aussteller zeigen die gesamte Bandbreite von Landwirtschaft und Forsttechnik bis hin zu Pflanzenbau, Grünland und Tierhaltung", betont Lizé Grimbeek, die Projektleiterin der Landwirtschaftsmesse. In der FIH-Tierarena finden die besten Zuchtpräsentationen Österreichs statt. Bei diversen Vorführungen werden rund 900 Tiere zu bestaunen sein. Darunter mehr als 400 Rinder und 50 Pferde. Ein Höhepunkt wird heuer die Jubiläumsveranstaltung "125 Jahre FIH" und die 10. Bundesfleischrinderschau sein. Erstmals angeboten wird heuer auch eine Sonderschau "Wald & Bienenzentrum".

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.volksfest-ried.at

Info Rieder Volksfest

Donnerstag, 29. August: Ab 15 Uhr Kindernachmittag im Vergnügungspark. Auch am Mittwoch, 4. September, gibt es im Vergnügungspark Ermäßigungen bis zu 50 Prozent.

Öffnungszeiten: Freitag, 30. August, ab 15 Uhr; Samstag, 31. August, ab 13 Uhr; Sonntag, 1. September, ab 11 Uhr; Mittwoch, 4., bis Sonntag, 8. September, jeweils ab 11 Uhr.

Eintritt frei heißt es an allen Tagen im Vergnügungspark.

An beiden Volksfest-Wochenenden wird am Freitag und Samstag ein Heimbringerbus angeboten!