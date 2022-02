Emprechtinger übernimmt Monobunt-Agenturleitung

Gerald Emprechtinger hat mit Anfang Februar die neu geschaffene Position der operativen Agenturleitung bei Monobunt übernommen. Der 38-jährige Rieder, der seit 2017 für Monobunt arbeitet, ist für die Weiterentwicklung der Prozesse, Strukturen und Vermarktung der 2005 gegründeten Digitalagentur verantwortlich. Monobunt-Gründer und Geschäftsführer Norbert Strappler bleibt weiterhin strategischer Ansprechpartner für Agenturkunden und Geschäftspartner. Strappler wird seinen Fokus aber vermehrt auf den Vertrieb und die technische Weiterentwicklung der eigenen Produkte SyncSpider und DragDropr richten. "Mit Gerald Emprechtinger haben wir einen ausgewiesenen Digitalexperten an der Spitze, der das Agenturgeschäft und unsere digitalen Angebote mit seinem Wissen vorantreiben wird", sagt Strappler. Die Digitalagentur beschäftigt in Österreich 20 Mitarbeiter und weitere 15 Webentwickler in Europa.

"Wir haben in den vergangenen Jahren ein kompetentes, hochmotiviertes Team von Digital Natives aufgebaut, das den nationalen Vergleich nicht scheuen braucht”, sagt Emprechtinger und fügt hinzu: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung als Agenturleiter und bedanke mich bei Norbert Strappler für das Vertrauen."

Emprechtinger bringt 14 Jahre Erfahrung im Marketing, Online- und Agenturgeschäft mit. Er absolviert parallel ein berufsbegleitendes Masterstudium für Digital Marketing und Analytics.