Mehr als 100 Unternehmen und Organisationen haben sich mit ihren Projekten in drei Kategorien für den Staatspreis beworben – im Bereich „Umwelt, Klima & Energie“ ist das Heiztechnik-Unternehmen Hargassner mit Sitz in Weng als Sieger hervorgegangen. Mit dem Projekt „Emissionsreduktion bei modernen Biomasseheizungen“ konnte die Hargassner-Gruppe die höchste staatliche Auszeichnung im Umwelttechnologiebereich in Empfang nehmen.