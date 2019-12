EM-Premiere für Sophie Picker

Dort will die junge Innviertlerin mit einer ordentlichen Leistung überzeugen und eventuell neue österreichische U15-Rekorde zur Hochstrecke bringen. Ein Top-Ten-Platz ist ebenfalls im Bereich des Möglichen. Auch ihr Trainer Florian Maderegger und Bundestrainer Johann Lechner trauen Sophie Picker einiges zu.

Zwei Tage später (Donnerstag, 12. Dezember) geht ihre Vereinskollegin Lena Raidel in Israel an den Start. Die Straßwalchnerin wechselt bei dieser Großveranstaltung aus taktischen Gründen in die höhere Gewichtklasse bis 81 Kilogramm. Trotz der starken Konkurrenz ist für die U15-Vize-Europameisterin des Vorjahres ein Top-Sechs-Platz durchaus realistisch.