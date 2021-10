Elfjähriger Staatsmeister

Die Motocrosspiloten des HSV Ried bleiben auf Erfolgskurs: Der erst 11-jährige Moritz Ernecker ist frischgebackener 85-ccm-Staatsmeister, sein Bruder Maximilian liegt in der Junioren-ÖM auf Gesamtrang drei. Am Wochenende haben Marcel Stauffer und Simon Breitfuss Chancen, in ihren Klassen Staatsmeister werden. HSV-Motocrosser überzeugten zuletzt auch in der E-Motocross-Meisterschaft.