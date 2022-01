Elf Einbrüche in Braunau: Polizei bittet um Hinweise

Die Täter waren am Freitag zwischen 23 Uhr und 23.45 Uhr am Werk. Sie sind in Kellerabteile von benachbarten Mehrparteienhäusern eingebrochen. Sie hätten die Abteile nach Wertgegenständen durchsucht und außerdem einen Feuerlöscher betätigt. Elf Mal waren die Einbrecher erfolgreich, drei Mal blieb es beim Versuch.

Die Polizeiinspektion Braunau bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4200.