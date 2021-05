Seit Oktober sucht Silke Lanz verzweifelt nach einer neuen Lehrkraft. Sie ist als Direktorin der Volksschule Hochburg-Ach eigentlich vom Unterricht freigestellt, muss aber der Not geschuldet auch selber in der Klasse stehen. "Wenn ich an den Herbst denke, graut mir", sagt Lanz, denn dann gehe eine weitere Kollegin in Pension und die Suche gehe von vorne los. Auch an den Volksschulen in Neukirchen und Burgkirchen fehlen ab Herbst jeweils zwei Lehrkräfte.