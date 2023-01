Eitzing richtet als erste Gemeinde im Bezirk Ried die Ortsbildmesse aus

Im Spätfrühling 2022 fiel die Entscheidung, dass die Oberösterreichische Ortsbildmesse am 17. September 2023 in Eitzing (2. von links Bürgermeisterin Margot Zahrer) stattfinden wird.

"So a Chance, die dürf’ ma ned auslassen." Genau wie Wirtin Christine Huemer haben viele Eitzingerinnen und Eitzinger reagiert, als sie erfahren haben, dass die Ortsbildmesse 2023 am 17. September in ihrer Heimatgemeinde stattfinden wird. Mit der Vergabe an die knapp 900 Einwohner zählende Gemeinde geht die Veranstaltung erstmals im Bezirk Ried über die Bühne.