Eisplatte löste sich von Lkw-Dach und durchschlug Windschutzscheibe

MATTIGHOFEN. Zwei Unfälle dieser Art ereigneten sich kürzlich in Oberösterreich, einer davon im Bezirk.

Die Eisplatte zerstörte die Scheibe des Autos von Sabine Holler. Bild: privat

Sabine Holler aus Burgkirchen war mit einer Freundin unterwegs in den Skiurlaub. Sie fuhr gerade in Mattighofen auf der Mattseer Landesstraße, als ihr in einer Kurve eine Eisplatte in die Windschutzscheibe krachte. Diese hatte sich vom Dach eines entgegenkommenden Lkw gelöst. "Es ist alles so schnell gegangen, ich hab gar nicht reagieren können", sagt Holler, die das Modehaus Maier in Mauerkirchen leitet. Ihre Beifahrerin hat sich ein paar Schnittwunden im Gesicht und eine kleine Platzwunde am Hinterkopf zugezogen. Auch Holler klagt über Rückenschmerzen. Dennoch hatten die beiden Glück im Unglück und wurden nur leicht verletzt.

Weniger glimpflich ging etwa der Unfall aus, der vorige Woche in Unterach im Bezirk Vöcklabruck passiert ist. Auch in diesem Fall löste sich eine Eisplatte vom Dach eines entgegenkommenden Lkw und durchschlug die Frontscheibe eines Autos. Das Unfallopfer wurde im Gesicht getroffen und zog sich schwere Verletzungen zu.

In beiden Fällen fuhren die Lkw weiter. Offenbar haben diese nichts von den Unfällen bemerkt. Sabine Holler startete einen Zeugenaufruf auf Facebook, bisher ohne Erfolg. "Zum Glück habe ich eine Vollkasko-Versicherung", sagt sie. Ansonsten bliebe sie auf dem Schaden sitzen.

"Verstreicht zu viel Zeit, ist es schier unmöglich, den Fahrer ausfindig zu machen. Vor allem, wenn keine Beschreibung des Wagens vorliegt", sagt Bezirkspolizeikommandant Martin Pumberger. Er rät Beteiligten sich bei einem solchen Unfall sofort bei der Polizei zu melden, bestenfalls das Kennzeichen, zumindest aber Farbe und oder Aufschrift des Lastwagens zu merken. "Dann können wir uns positionieren und die Lkw aufhalten, sofern wir wissen, in welche Richtung der Flüchtige unterwegs ist", sagt Pumberger.

Eisfreies Dach ist Pflicht

Grundsätzlich sind alle Lastwagenfahrer dazu verpflichtet, ihr Dach schnee- und eisfrei zu halten. "Selbiges gilt übrigens auch für Autofahrer", sagt Pumberger. Es komme zwar nicht häufig, aber immer wieder zu Unfällen mit herabfliegenden Eisplatten. Er rät deshalb, besonders an Wintertagen einen größeren Abstand zum Vormann einzuhalten. "Bringt einem natürlich nichts, wenn die Platte vom Gegenverkehr kommt, ist aber trotzdem eine wichtige Vorsichtsmaßnahme."

