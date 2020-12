Eisplatte durchschlug Windschutzscheibe - Lenker schwer verletzt

Ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr am Montag gegen 10.35 Uhr mit seinem Kastenwagen auf der B147 von Friedburg Richtung Munderfing. Ein 44-jähriger kam ihm mit einem Sattelschlepper bei einer Eisenbahnkreuzung in Munderfing entgegen. Als die Lenker die Kreuzung übersetzten, löste sich vom Sattelschlepper plötzlich eine große Eisplatte. Sie rutschte linksseitig ab und durchschlug mit voller Wucht die Windschutzscheibe des Kastenwagens, wie die Polizei am Montag berichtete. Der 61-Jährige wurde von den Eisbrocken und der kaputten Windschutzscheibe getroffen und musste mit schweren Verletzungen in das LKH Salzburg eingeliefert.

