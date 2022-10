Eislaufhalle öffnet doch

Eislaufen und Eisstockschießen wird auch in diesem Winter in der Rieder Eissporthalle am Messegelände möglich sein. Wegen der hohen Energiepreise gab es Überlegungen, die Halle in der letzten Saison nicht mehr aufzusperren. Aufgrund der baulichen Struktur muss die Eissporthalle nach diesem Winter geschlossen werden.

Jetzt freut man sich bei den politischen Verantwortlichen darüber, dass die Halle heuer mit Verspätung am 1. Dezember aufgesperrt wird. Die Saison geht bis zum Ende der Semesterferien am 26. Februar 2023. "Die politischen Vertreter der Stadt haben gemeinsam nach Lösungen gesucht, um eine Öffnung zu ermöglichen. Sich an einen Tisch zu setzen, verhandeln und Lösungen finden, so geht Politik", sagt SPÖ-Vizebürgermeister Peter Stummer. Die Initiative für eine Öffnung ging von den Sozialdemokraten aus.

Für Stummer ist klar, dass man in Ried eine neue Bezirks-Eissporthalle benötigt. "Wir werden gemeinsam nach Lösungen suchen, aber natürlich ist so ein Projekt aufgrund der angespannten finanziellen Situation derzeit nicht so leicht zu realisieren. Die Notwendigkeit einer Eishalle in Ried steht aber völlig außer Frage", so Stummer.