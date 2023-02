Eiskalter Mord: Polizei prüft mehrere Hinweise

Am Mittwoch, 15. Februar, wurde in der bekannten ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" über den eiskalten Mord am 39-jährigen Michael Steiger aus Geratskirchen, einer kleinen bayerischen Ortschaft in Grenznähe zu Braunau, berichtet. Für die Polizei kommen, wie in den Innviertler Nachrichten berichtet, mehrere Motive infrage. Auf eine OÖN-Anfrage, ob es aufgrund der Fernsehausstrahlung relevante Hinweise gegeben habe, antwortete das Polizeipräsidium Niederbayern: "Bisher gingen bei der Kriminalpolizei in Passau etwas weniger als drei Dutzend Hinweise ein. Bei weniger als der Hälfte davon wurden Nachermittlungen, auch hinsichtlich einer eventuellen Relevanz, aufgenommen."

