Großeinsatz in Schärding: Polizei gibt Entwarnung

Die Polizei rückte heute am frühen Nachmittag in Schärding aus. (Symbolfoto)

Ein 19-jähriger Bursche meldete sich am frühen Nachmittag bei der Polizei in Schärding. Er habe Drogen konsumiert und sich selbst daher nicht mehr unter Kontrolle. Der Jugendliche befand sich in der Nähe der Mittelschule. Als Sicherheitsmaßnahme rückte sofort ein größeres Aufgebot der Polizei und der Cobra aus. Auf OÖN-Anfrage gibt die Polizei aber Entwarnung. In mehreren Medien kursieren derzeit nämlich Gerüchte, dass es zu einem Schusswechsel gekommen sei. "Das stimmt nicht", so eine Pressesprecherin der Polizei. "Die Eltern der Schüler brauchen keine Angst haben. Schließlich hat sich der Junge auch selbst angezeigt."

Widerstandslos festgenommen

Nach einer knapp einstündigen Suche fanden die Einsatzkräfte den Burschen schließlich bei seiner Großmutter in Schärding, wo er vor einem Auto saß. Der 19-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Eine Befragung des Burschen soll nun nähere Informationen zur Selbstanzeige, die den Großeinsatz ausgelöst hat, bringen.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel

