Einsatz für Schloss Wildenau mit Ehrung bedacht

Der Innviertler Kulturkreis hat dem Aspacher Schloss Wildenau seine Plakette "Bleibende Werte fürs Innviertel" verliehen. Die Plakette wird einmal pro Jahr vergeben und würdigt bedeutsame historische Gebäude im Innviertel. Die Familie Rastorfer, die das Schloss Wildenau seit 2016 besitzt, hat das Gebäude mit großem Aufwand restauriert.

Das heutige Schloss befand sich seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts bis zum Aussterben der männlichen Linie 1764 durchgehend im Eigentum der "Herren" und späteren Freiherren und Grafen von Aham. Nach einem Brand errichtete Erasmus von Aham in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts die gotische Burg, deren Bausubstanz bereits einen schlossartigen Charakter aufwies.

Als größter einheitlicher profaner Bau aus dieser Zeit in der Region blieb Schloss Wildenau bis 1873 erhalten. Danach fiel der überwiegende Teil des Schlosses der Zerstörung zum Opfer. Ein Teil des erhalten gebliebenen und nun restaurierten Herrenhauses erinnert an die einstige dominierende Anlage. Im Rahmen einer Festveranstaltung, bei der die Schlosseigentümer, Vertreter aus Politik, der Marktgemeinde Aspach und dem Vorstand des Innviertler Kulturkreises teilnahmen, wurden unter der musikalischen Umrahmung durch die Solinger Landlerpartie die Verdienste der Schlosseigentümer gewürdigt: Ohne das große Engagement der Familie Rastorfer wäre das ehemalige Juwel dem Verfall preisgegeben gewesen, so die Laudatoren.