Einsatz für "fairen" Handel: Braunau ist seit zehn Jahren Fairtrade-Stadt

Seit dem Jahr 2012 ist Braunau Fairtrade-Stadt, Braunau war damit landesweit die erste Bezirkshauptstadt, die den Titel erhielt. Verschiedene Aktivitäten und Informationsarbeit sollen aufmerksam auf den fairen Handel und nachhaltige Entwicklung machen. Dieses Engagement wurde im Jahr 2018 auch mit einem österreichweiten Fairtrade-Award ausgezeichnet.

"Wir leisten einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklungszusammenarbeit und unterstützen die Verbreitung von fairen Strukturen. So können wir zu einem kleinen Stück mehr Gerechtigkeit in der Welt beitragen", sagt Bürgermeister Johannes Waidbacher, der dazu aufruft, Fairtrade-Produkte zu kaufen. In einem eigenen Arbeitskreis unter der Leitung von Harry Buchmayr engagieren sich interessierte Bürger, politische Vertreter und Bedienstete des Stadtamtes mit Unterstützung durch Fairtrade Österreich und Klimabündnis Oberösterreich.

Viele Einzelbestandteile

Auch am Stadtamt werden Fairtrade-Produkte verwendet. Für den Reinigungsdienst wurde Arbeitskleidung nach entsprechenden Kriterien angekauft. Bei Sitzungen, Besprechungen und in Personalräumen werden Kaffee oder Orangensaft aus fairem Handel serviert. Ebenso beziehe das Stadtamt kleine Ehrengeschenke und Aufmerksamkeiten für besondere Anlässe aus dem Weltladen. Um Aufmerksamkeit zu schaffen, gibt es regelmäßig Infostände, Diskussionen, Vorträge und Verteilaktionen bis hin zu Kochveranstaltungen, Modenschauen und Besuchen von Fairtrade-Handelsbetrieben.

Die HLW Braunau hat 2017 die Zertifizierung zur Fairtrade-Schule erlangt. Als Institution für das Fairtrade-Engagement in Braunau gilt die Initiative "Eine Welt". Vor mehr als 40 Jahren, 1978, gründete ein engagiertes Team den Verein und eröffnete zugleich den ersten unabhängigen Weltladen Österreichs. Im Laufe der Jahre habe sich dieser zu einem attraktiven und beliebten Fachgeschäft für den fairen Handel entwickelt.

Im Jahr 1993 hat die Initiative das Informationsbüro "IIB" gegründet. Dieses betreibt seit nun fast 30 Jahren Bildungsarbeit im Innviertel und thematisiert die Anliegen der Menschen in den Ländern des Südens.

Das Team der Initiative "Eine Welt" leistet jedes Jahr rund 5000 ehrenamtliche Stunden. Regelmäßige Besuche in den Projektländern sollen die bestmögliche Abwicklung und Umsetzung sicherstellen. Viele Menschen in den Ländern des Südens setzen ihre Hoffnungen in die Arbeit des kleinen Vereins. "Entscheidend ist die nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe", sagt Lizeth Außerhuber-Camposeco, langjährige Projektkoordinatorin.

Jeder könne mit kleinen Entscheidungen Großes bewirken – indem man beim Einkaufen zu Waren mit dem Fairtrade-Siegel greift. Diese sind mittlerweile in den Supermärkten erhältlich, auch viele Gastronomiebetriebe setzen auf faire Produkte wie Tee und Kaffee.

Eigene Fairtrade-Standards sind das Regelwerk, das Kleinbauernkooperativen, Plantagen und Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette einhalten müssen. Sie umfassen soziale, ökologische und ökonomische Mindestanforderungen, um eine nachhaltige Entwicklung der Produzentenorganisationen in den sogenannten Entwicklungsländern zu gewährleisten.