Einkaufszentrum Weberzeile mit höchstem Umsatz seit der Eröffnung

Das umsatzmäßig beste Jahr seit der Eröffnung im Jahr 2015 vermeldet das zur SES gehörende Rieder Einkaufszentrum Weberzeile. Die rund 50 Shops erwirtschafteten im Vorjahr erstmals über 76 Millionen Euro, das bedeute ein Plus von 16 Prozent gegenüber 2021 und toppe auch den Umsatz von vor der Pandemie.

Bei der Besucherfrequenz habe man im Jahresvergleich um acht Prozent zugelegt. "Die gestiegenen Besucherzahlen zeigen uns, dass wir zu den beliebtesten Einkaufsdestinationen in der Region zählen", sagt Christoph Vormair, Centermanager der Weberzeile. "Erstmals seit der Eröffnung des Centers liegt der Umsatz über 76 Millionen Euro."

Sehr erfolgreich entwickle sich auch der "Rieder Schwanthaler-Zehner"-Einkaufsgutschein, mit dem sich in rund 250 Rieder Geschäften bezahlen lässt. Insgesamt wurden im Vorjahr Gutscheine im Wert von knapp 3,8 Millionen Euro verkauft.

Die Weberzeile baue auf Energieeffizienz, auf dem Dach des Einkaufszentrums befindet sich eine 520-kWp-Photovoltaikanlage, die 40 Prozent des Jahresstrombedarfs des Centers decke.

Die gestiegenen Besucherzahlen und die Aufhebung sämtlicher Corona-Maßnahmen haben vor allem in der zweiten Jahreshälfte erhöhten Zustrom in der Kindererlebniswelt Planet Lollipop gebracht, so die Weberzeile. Rund 18.000 Kinder seien im Vorjahr betreut, mehr als 300 Geburtstagspartys gefeiert worden.

