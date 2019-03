Einkaufszentrum vermeldet 5,1 Prozent Plus

RIED. Das Rieder Einkaufszentrum Weberzeile verkündet mit seinen rund 50 Shops für 2018 das Überschreiten der Umsatzschwelle von 70 Millionen Euro – das bedeute ein Plus von 5,1 Prozent.

Im dritten vollen Geschäftsjahr habe das Center damit weiterhin überdurchschnittlich starkes Wachstum verzeichnet. Auch die Besucherzahlen hätten den Erfolg mit einer Steigerung um 5,8 Prozent im Jahresvergleich bestätigt. "Events mit überregionaler Strahlkraft wie beispielsweise das bisher größte ,Hip Hop vs. Gstanzl Battle’ Österreichs machten von sich ebenso reden wie die Shopping-Nights, die 2018 zweimal gemeinsam mit der Stadt Ried durchgeführt wurden", heißt es seitens der Betreiber.

2018 stimmte der Betreiber SES einer 50-Prozent-Beteiligung des institutionellen Investors Nuveen Real Estate (vormals TH Real Estate) als strategischem Partner zu. Neben der Hälftebeteiligung verbleibt das Center- und Asset-Management zur Gänze bei SES.

Per Mai 2019 wird das Management der Rieder Weberzeile in neue Hände gelegt: Nach dem Wechsel von Fritz Einböck in die Zentrale der SES nach Salzburg übernimmt Christoph Vormair (zuvor Manager bei der SV Ried) ab Anfang Mai die Agenden des Center-Managers.

