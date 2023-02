Einkaufszentrum in Mattighofens Innenstadt eröffnet am 16. März

Nach nur 18 Monaten Bauzeit wird am 16. März in Mattighofen das innerstädtische Einkaufszentrum MCenter mit 19 Geschäften auf mehr als 8000 m² Fläche eröffnet. Mit dem Durchgang im Haus 20 werde das Einkaufszentrum direkt an den Stadtplatz angebunden und trage so wesentlich zur Aufwertung der Innenstadt bei, sagt Fussl-Geschäftsführer Ernst Mayr, der das Projekt umgesetzt hat.