Ob Nudeln, Reis oder Käse: Im Supermarkt ist das alles mit Plastik umhüllt zu erhalten. Eine Alternative bietet seit Kurzem die "Häuslerei" in Geretsberg: Manuela und Willi Rieder haben einen Laden eröffnet, in dem es die meisten Produkte ohne Verpackung zu kaufen gibt. Die Kunden können frische, regionale Produkte auswählen, abwiegen und in ihre eigenen Einkaufskörbe, Glasbehälter oder Stoffbeutel füllen.