Operationstermine: Auch im Innviertel unterschiedliche Wartezeiten

Dass in manchen Spitälern die Wartezeit auf medizinische Eingriffe oder Untersuchungen kürzer ist als in anderen, ließ sich als Patient bereits erahnen. Wie stark allerdings die Wartezeit variiert, wurde kürzlich bekannt: Eine Anfrage der SP-Klubvorsitzenden Sabine Engleitner-Neu an VP-Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander gibt darüber Aufschluss, die OÖNachrichten berichteten.