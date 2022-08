Einer Körperverletzung folgte Führerscheinentzug

Ein durchaus kurioser Vorfall ereignete sich am Wochenende in Hutthurm, Landkreis Passau. Kurz vor 4 Uhr früh wollte ein 22-Jähriger mit seinem Auto von einem Fest wegfahren. Dabei geriet er mit einer Gruppe von Fußgängern, die das Fest ebenfalls verließen, in Streit. Dieser eskalierte derart, dass der Mann aus seinem Auto stieg und einem der Fußgänger mit der Hand ins Gesicht schlug. Die Polizei wurde verständigt und nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Dabei stellten die Polizisten zudem eine erhebliche Alkoholisierung des aggressiven Autofahrers fest. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, seinen Führerschein ist los. Neben der Anzeige wegen Körperverletzung wurde auch ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.