Einer für alle und alle für einen (Verein)

Seit mehr als 40 Jahren spielt die Union Esternberg durchgehend in der Landesliga oder höher. Ungewöhnlich für eine Gemeinde mit nicht einmal 3000 Einwohnern. Und das mitten im Sauwald. "Es war oft schwierig, weil unser Einzugsgebiet nicht so groß ist. Einen Spieler zum Beispiel aus dem Bezirk Ried zu uns zu lotsen, ist nicht gerade einfach. Aber wir kämpfen uns durch", sagt Norbert Beham, Sportlicher Leiter in Esternberg. Gekämpft und hart gearbeitet wird seit vielen Jahren auch im Nachwuchsbereich. "Darum haben wir viele Eigenbauspieler. Heuer standen schon acht Esternberger in der Startelf. Das gelingt natürlich nicht immer, aber es ist ein gutes Zeichen", freut sich Beham, der sich an andere Zeiten erinnert. Beispielsweise 2018, als man gegen Ohlsdorf in die Relegation musste. "Das hat mir schlaflose Nächte beschert. Ich wollte ja nicht gerade derjenige sein, unter dem man erstmals nach so langer Zeit absteigt", erinnert sich Beham.

Das Wiedersehen

An Abstieg denkt im Augenblick niemand. Die Esternberger lieferten zuletzt zwei starke Leistungen ab, holten vier Punkte aus zwei Spielen und freuen sich jetzt auf das Derby gegen Andorf. Ein Spiel mit freundschaftlicher Komponente, denn mit Sebastian Witzeneder steht ein "Waschechter" Esternberger in Diensten des FC Andorf. Er ist – neben der räumlichen Nähe – nicht die einzige Verbindung zwischen den Vereinen: Auch Andorf-Trainer Josef Hamedinger coachte einst die Esternberger und auch Ivan Grabovac spielte schon für die Truppe aus dem Sauwald.

Trotz aller Freundschaft: Geschenkt wird dem FC am Samstag in Esternberg sicher nichts. "Natürlich sind die Andorfer der Favorit, aber wir werden unser Möglichstes tun, um sie zu ärgern. Klein beigeben werden wir auf keinen Fall, schließlich haben wir in den v3rgangenen Runden Selbstvertrauen getankt", sagt Beham.

Neben ihm arbeiten auch seine Frau Renate (Kantinenleitung) und Tochter Helena (Schriftführer-Stellvertreterin) für die Union Esternberg. "Meine Tochter ist auf dem Fußballplatz quasi aufgewachsen. Wir sind aber nur ein kleiner Teil, der den Verein am Laufen hält. Es gibt noch ganz viele andere, die sich einbringen und helfen", sagt der Sportliche Leiter. Das sei mit ein Grund, warum die Esternberger seit Jahrzehnten so erfolgreich sind. "Weil wir viel mehr als nur eine Mannschaft sind. Wir sind ein Verein", sagt Norbert Beham.

Einer für alle, alle für einen

Wir groß der Zusammenhalt bei der Union Esternberg ist zeigt sich auch beim Baumit Hallencup: Seit Jahrzehnten organisiert der Verein unter der Leitung von Hannes Fesel dieses Turnier für Nachwuchsfußballer, das zu den größten in ganz Österreich zählt. Für die 30. Auflage, die nach zwei pandemiebedingten Verschiebungen von 27. bis 30. Dezember 2022 und 5. bis 7. Jänner 2023 stattfinden wird, hat Fesel in allen Altersklassen noch Plätze frei. "Die Herbstmeisterschaft befindet sich in der heißen Phase, deshalb denkt aktuell kaum jemand an die Halle. Leider. Darum wollen wir den Leuten den Baumit Hallencup in Erinnerung rufen und hoffen, dass sich für unser Jubiläumsturnier noch einige Mannschaften – vor allem aus dem Innviertel – anmelden", sagt Hannes Fesel.

Ein besonderes "Zuckerl" für die heimischen Vereine ist der Regionalcup, der am 4. Jänner ausgetragen wird. Dabei werden ausschließlich Mannschaften aus den Bezirken Braunau, Schärding und Ried in den Altersklassen U9 und U11 gegeneinander antreten. Einen Tag später darf dann eine oberösterreichische Mannschaft gegen den FC Bayern München einlaufen. Wer das sein wird, entscheidet sich am Vormittag des 5. Jänner.

Jene Vereine, die beim 30. Internationalen Baumit Hallencup dabei sein wollen, können sich bei der Union Esternberg anmelden. E-Mail an: hallencup@esternberg.com