Einer durchzechten Nacht in Braunau folgte Messerattacke

Reichlich Alkohol und Kokain dürften ein Bosnier (23) und ein Russe (20) in der Nacht auf den 23. Dezember konsumiert haben. Um kurz nach 10 Uhr Vormittag gerieten die beiden in Braunau wohnhaften Männer in Streit. Der 23-Jährige ging daraufhin nach Hause, wo ihn der Jüngere kurze Zeit später aufsuchte. Laut Polizei stürmte dieser in die Wohnung und attackierte den Bosnier mit einem Messer. "Laut derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der Tatverdächtige zwei Mal, seinen Bekannten im Brustbereich zu stechen", sagte Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, auf Anfrage der OÖNachrichten.

Bei der Attacke kamen beide zu Sturz. Mit Hilfe von Angehörigen, die sich in der Wohnung aufhielten, dürfte es gelungen sein, die Angriffe weitgehend abzuwehren. Der Tatverdächtige verließ daraufhin fluchtartig die Wohnung. Der 23-jährige Bosnier hatte großes Glück, er erlitt bei der Attacke lediglich leichte Schnittverletzungen, zwei Helfer wurden ebenfalls leicht verletzt. Laut Staatsanwalt Ebner handelte es ich bei der Tatwaffe um ein Messer mit einer 19 Zentimeter langen Klinge.

Am Abend konnte der 20-Jährige schließlich in der Wohnung eines Freundes von der Polizei festgenommen werden.

Untersuchungshaft verhängt

"Über unseren Antrag wurde die Untersuchungshaft verhängt. Bei den bisherigen Befragungen hat der Mann seine Tathandlungen eher verharmlosend dargestellt", so Ebner gestern im OÖN-Gespräch.

Ermittelt wird derzeit wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung. Dafür würden bis zu zehn Jahre Haft drohen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at