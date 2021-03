Einer der jüngsten Imker weit und breit: 17 Jahre alt mit sechs Jahren Erfahrung

Mit zehn Jahren hat Georg Ellinger den Imker-Lehrgang absolviert, danach den Aufbaulehrgang. Seine ersten Bienenstöcke betreute er mit elf Jahren und ist damit wohl der jüngste Imker weit und breit. Gelernt hat er viel von seinem Großonkel Johann, der in der Nachbarschaft wohnt. "Ich bin am Anfang immer wieder zu ihm hinüber und durfte ihm bei der Arbeit zuschauen, dabei habe ich viel gelernt", sagt der heute 17-Jährige. Sein Honig wird im Unverpacktladen in der Stadt Salzburg verkauft.