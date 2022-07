Einen Tag nach Rad-Unfall: Schwelle auf Straße abgefräst

Der 70-Jährige war mit dem Rad auf dem Bergabstück des Güterweges schwer zu Sturz gekommen. Eine Hochwasser-Ableitungsschwelle war dem 70-Jährigen Peterskirchener, der mit seinem E-Bike auf dem abschüssigen Güterweg unterwegs war, direkt an der Ortseinfahrt zum Verhängnis geworden. Der Mann kam zu Sturz und wurde nach Erstversorung durch den Notarzt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Ried eingeliefert.

"Da soll nichts mehr passieren"

Die Gemeinde Tumeltsham reagierte prompt – schon einen Tag später wurde die Schwelle abgefräst. „Der Unfall ist tragisch, und es soll nicht noch einmal etwas passieren – da war Gefahr im Verzug“, sagte Bürgermeister Erwin Diermayr (VP) auf OÖN-Anfrage am Samstag. Daher sei die Entfernung der Schwelle schon einen Tag später in Auftrag gegeben worden.

Schwelle war umstritten

Die Schwelle, die als Ableitungsrinne für das Hochwass-Rückhaltebecken diente, war nicht umstritten, wie Tumeltshamer den OÖNachrichten berichteten. „Am Anfang war die Schupfe fast nicht markiert, und wir sind mit dem Auto beim ersten Mal auch ziemlich unelegant drübergefahren, obwohl wir relativ langsam waren“, schildert eine Tumeltshamerin. Für die Radfahrer sei diese Schwelle auf dem Bergabstück aber „echt gefährlich“, so die Tumeltshamerin.

Bürgermeister Erwin Diermayr betonte, dass die Schwelle sowohl durch Verkehrszeichen als auch durch Bakken an den Straßenrändern und durch eine Bodenmarkierung gekennzeichnet gewesem sei: „Das war deutlich zu sehen!“ Die Schwelle sei außerdem im Zuge der Hochwasser-Schutzmaßnahmen auch behördlich genehmigt gewesen. „Wir hätten´s auch bleiben lassen könne, aber wir haben uns sofort entschlossen, die Stelle zu entschärfen“, so der Bürgermeister. Die Ableitungsrinne sei bei Starkregen zum Schutz der weiter unten liegenden Häuser gedacht gewesen, insofern sei der Unfall fatal und bedauerlich. Kritik, wonach man durch die rasche Entfernung der Schwelle „etwas vertuschen“ wolle, weist der Bürgermeister entschieden von sich. „Da geht´s nur darum: Hier soll nichts mehr passieren!“

Lange Liste an Rad-Unfällen

Die Liste der Polizei-Meldungen der vergangenen Tage über Unfälle mit Fahrrad-Lenkern ist lang: „Radfahrer stürzte nach Wespenstich“, „Radfahrer stürzte über Elektrozaun“, „Unfall mit E-Biker (93)“, „E-Bikefahrer kollidierte mit Rehbock“, „E-Bike-Lenker bei Kollision tödlich verletzt“, „Radfahrer bei Sturz schwer verletzt“, „Radfahrer von Notarzt erstversorgt“, „Betrunkener Radfahrer bei Sturz verletzt“, „Gestürzter Fahrrad-Lenker musste festgenommen werden“ – so ein Auszug aus den Polizeimeldungen der vergangenen Tage. Zwei E-Bike-Fahrer haben bei Unfällen in den vergangenen Tagen das Leben verloren.