Eine zehn Jahre lange Ära geht morgen zu Ende

Zehn Jahre lang war Manfred Kalcher Geschäftsführer der Therme Geinberg. Er wechselt innerhalb der Vamed als interimistischer Operativer Leiter der Resorts in seine Heimat Wien. Unter seiner Leitung wurden die Private-Spa-Villas errichtet. Ende 2019 eröffnete die neue Saunawelt, zudem wurden 60 Hotelzimmer im Viersternehotel mit 191 Zimmern und 436 Betten revitalisiert. Zudem wurde in mehrere Premium-Liegebereiche, die Panorama-Lounge und eine emissionsfreie Klimatisierung des Resorts investiert.

Auf die Frage, was die Therme Geinberg für ihn persönlich bedeute, antwortet Kalcher: "Sie war zehn Jahre lang mein Lebensmittelpunkt, ohne Wenn und Aber. Ich habe im Innviertel eine Reihe von Freundschaften geschlossen."

Die größte Herausforderung seiner Geschäftsführertätigkeit sei gewesen, genügend geeignete Mitarbeiter zu finden, um die Servicequalität, die man sich vorgenommen habe, umsetzen zu können.

Schwere Planungsarbeit

Über die vergangenen beiden Jahre in der Corona-Pandemie sagt Kalcher: "Die Zeit war sehr mühsam, besonders, weil durch die ständig wechselnden Voraussetzungen jede Planungsarbeit enorm erschwert wurde."

Die Zukunft der Thermen sieht Kalcher positiv. "Der Urlaub zwischendurch hat weiter an Bedeutung zugenommen. Die kurze Auszeit zum Aufladen der Batterien wird für viele Menschen wichtig bleiben und noch wichtiger werden."

Die Ansprüche an die Qualität des Angebots würden weiter steigen. "In diesem Bereich sind die Resorts der VAMED Vitality World in jedem Fall Themenführer. Wir haben mit unserem Relax-Tagesurlaub und der Schaffung von zahlreichen, exquisiten Premiumbereichen ganz neue Standards und Maßstäbe in der Branche gesetzt", sagt Kalcher.