"Wir wollen bei den Gemeinderatswahlen im Herbst mindestens ein Mandat dazugewinnen. Je stärker man ist, desto mehr mehr kann man vom eigenen Wahlprogramm umsetzen", sagt Lukas Oberwagner von den Grünen Ried. Der Verkehrsstadtrat tritt auch bei der Bürgermeisterwahl an. Ein besonderes Anliegen sei ihm der Radverkehr in der Stadt und den umliegenden Gemeinden. "Der Radverkehr liegt derzeit anteilig bei lediglich sechs Prozent des gesamten Verkehrs in Ried, hier gibt es großen Aufholbedarf.