Eine Spielrunde, gespickt mit Rivalität

Hart umkämpft und hitzig waren die Derbys zwischen dem SK Schärding und dem FC Andorf in der vergangenen Saison. Zweimal trennte man sich mit einem 2:2-Unentschieden. Ein enges Spiel dürfen die Zuschauer wohl auch morgen (19.30 Uhr) wieder erwarten, wobei der FCA mit der Tabellenführung und einer Serie von fünf Siegen in Folge im Rücken die Favoritenrolle einnehmen wird müssen. Zumindest, wenn es nach SK-Coach Bernhard Straif geht: "Andorf hat aktuell einen Lauf. Sie gehören trotz der Abgänge im Sommer wieder zu den stärksten Mannschaften in der Liga – vor allem spielerisch."

Treffen mit alten Bekannten

Der SKS, der ebenfalls in den vergangenen Jahren im Spitzenfeld der Landesliga West zu finden war, hadert hingegen aktuell mit Kaderproblemen. Neben den Langzeit-Verletzten Mijo Miletic und Petar Pejicic, die beide mit einem Kreuzbandriss für die restliche Saison ausfallen, fehlt auch der Ex-Andorfer Benedikt Großbötzl nach einer Roten Karte im Spiel gegen Bad Wimsbach. "Außerdem sind wir aktuell nicht so in Form. Vor allem im Abschluss haben wir in dieser Saison Probleme", erklärt Straif. "Die Liga ist wohl so stark wie noch nie, deswegen reicht es derzeit nicht für ganz vorne."

Trotzdem freut sich der Schärdinger Coach auf das Spiel gegen viele alte Bekannte. Straif saß von Sommer 2016 bis Winter 2017 auf der Andorfer Trainerbank und holte mit dem FCA in dieser Zeit den Meistertitel in der Landesliga West. " Es werden wieder viele Zuschauer kommen und es ist natürlich ein besonderes Spiel für mich – auch wenn ich gegen Andorf bislang noch nicht gewinnen konnte." Es müsse schon alles passen, damit ein Sieg gegen den großen Bezirksrivalen gelingen kann, meint Straif.

W. Sickinger (li.) Bild: privat

Ein starkes Kollektiv

Zum Duell zweier Bezirksrivalen kommt es auch am Samstag (16 Uhr) in Neuhofen. Der USV empfängt den Nachbarn aus Hohenzell zum Derby der beiden Aufsteiger. Während die Hohenzeller aus sieben Spielen ebenso viele Punkte holten, konnten sich die Neuhofner mit 13 Zählern bereits früh einen kleinen Polster auf die hinteren Ränge aufbauen.

Der bislang letzte Aufenthalt in der Bezirksliga ging für Neuhofen 2018 nach nur zwei Spielzeiten bereits wieder zu Ende. Der Sportliche Leiter Daniel Peer sieht sein Team jedoch nun in der Entwicklung fortgeschritten: "Die Mannschaft von damals kann man mit der heutigen nicht vergleichen. Beim letzten Mal hat uns die Reife gefehlt, heute sind die Jungs viel erfahrener." Vor allem das starke Kollektiv zeichne die Neuhofner in der heurigen Spielzeit aus. Im Kollektiv wollen auch die Hohenzeller gegen den Nachbarn arbeiten, so Trainer Werner Sickinger: "Neu- hofen hat auf den einzelnen Positionen eine enorme Qualität und ist auf dem Papier Favorit. Wir haben aber junge, giftige Spieler in unseren Reihen, mit denen wir sie auf jeden Fall fordern wollen."

Zuletzt konnten die Hohenzeller mit dem Sieg gegen Frankenburg eine richtungsweisende Partie für sich entscheiden. Positiv gestimmt reist man demnach nach Neuhofen. "Dieses Spiel hat eine Brisanz und ist mit Emotionen verbunden, ganz klar. Die Vorfreude ist im ganzen Verein spürbar, weil es das Derby schon seit längerer Zeit nicht mehr in Meisterschaftsform gegeben hat", sagt Sickinger. In Neuhofen will man hingegen den Ball flach halten. "Wir werden das Spiel intern nicht besonders groß thematisieren, sondern bereiten uns wie immer gut vor, um am Samstag eine Top-Leistung abliefern zu können. Die drei Punkte sollen in Neuhofen bleiben", stellt Daniel Peer klar.

Zwei Derbys in einer Woche

In der Bezirksliga West kommt es für die Union Taiskirchen binnen einer Woche zum zweiten Nachbarschaftsduell: Nach dem 1:0-Sieg gegen Riedau muss der Tabellensiebte am Samstag (16 Uhr) nach Dorf, wo das nächste Derby auf die Mannschaft von Trainer Markus Runggaldier wartet. Mit einem Sieg könnten die Taiskirchner den Lokalrivalen sogar in der Tabelle überholen. Die Dorfer konnten am vergangenen Wochenende mit dem überraschend klaren 5:2-Erfolg in Gilgenberg jedoch ebenfalls Selbstvertrauen tanken.