Eine Reliquie des "Wundertäters" in Braunau

Es ist alles bereit für die wertvolle Reliquie, die am Freitag in Braunau eintreffen wird. Ein kunstvoller Holzschrein, verziert mit einer passend angefertigten Ikone steht im Seitenaltar der serbisch-orthodoxen Kirche St. Markus in Braunau. In der auf dem Schrein platzierten, geschnitzten Holzbox wird ab Freitag ein großer Schatz für Gläubige aufbewahrt: ein Teil des Gewandes des heiligen Basilius von Ostrog, auf Serbisch Vasilije Ostroki.