Junge Entdecker können am 20. Mai zum fünften Mal die wissenschaftliche Seite des Innviertels erforschen. Nachdem die vergangene "Lange Nacht der Forschung" im Jahr 2020 coronabedingt digital stattfinden musste, wird heuer wieder direkt in die Unternehmen geladen. 17 Aussteller präsentieren sich in der Kernzeit von 17 bis 23 Uhr im Bezirk Braunau an zwölf Standorten, 13 sind es im Bezirk Ried.