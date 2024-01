Eine Nacht, die ganz bekannten Musicals gehört

Weil die Abendveranstaltung schon nach kurzer Zeit restlos ausverkauft war, gibt es am Nachmittag eine Zusatzshow. Denn nicht nur um 19 Uhr, sondern auch um 15 Uhr wird zur zweieinhalbstündigen Musicalshow geladen. Stars der Originalproduktionen geben an diesem Tag Solo-, Duett- und Ensemblenummern zum Besten. Weltbekannte Hymnen wie "Eye of the Tiger" aus dem Erfolgsmusical "Rocky" stehen unter anderem auf dem Programm, aber auch Stücke aus "The Greatest Showman" und der Hit "Frozen" aus "Die Eiskönigin."

Karten und mehr Informationen zur "Nacht der Musicals" gibt es online unter cofo.at sowie unter dienachtdermusicals.show

