Eine Million Euro für den Straßenbau in der Stadt Schärding

Dank großzügiger Unterstützung durch Bund und Land kann heuer im Straßenbereich der Stadt Schärding mehr als eine Million Euro investiert werden, so Bürgermeister Angerer. Erste Abschnitte sind schon fertiggestellt. Dazu gehören die Carossa-Straße sowie der Friedhofsweg. Aktuell laufen Baustellen im Strohmühlweg und in der Karl-Gruber-Straße.

Bis in den Herbst hinein werden in allen anderen Stadtteilen weitere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, so Angerer: Neubau von Straßen aufgrund der Hochwasserschutzbaustelle, Straßenneubau wegen Kanalsanierungsmaßnahmen sowie reine Straßensanierungen. Besonders wichtig sei im Bereich des Kainzbauernweges auch die Schaffung von zusätzlichen Parkplatzflächen zum "Jungen Wohnen". Im Sommer soll die Passauer Straße von der Kreuzung mit der Wernsteiner Straße über den gesamten Kreuzberg bis knapp vor den ehemaligen Kreuzbergwirt saniert werden. "Heuer werden in mehr als 20 Schärdinger Straßen Sanierungs- und Verbesserungsmaßnahmen gesetzt."