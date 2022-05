Seit einem Jahr ist in der Giesserei in Ried, dem Haus der Nachhaltigkeit, Betrieb. Wir haben Max Gramberger, den Obmann des Vereines Trafos, der das Haus initiiert hat, zum Gespräch gebeten. Im Interview zieht er Bilanz nach einem Jahr. OÖNachrichten: Wie sieht Ihre Bilanz aus, wurde das Ziel nach einem Jahr erreicht? Max Gramberger: Man muss grundsätzlich derzeit alles unter anderen Vorzeichen sehen. Corona hat uns getroffen, vor allem was die Frequenz betrifft. Aber abgesehen davon haben wir