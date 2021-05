Die Landes-VP tourt unter dem Motto "Zeit für Zuversicht" durch das Land. Der Auftakt fand am Dienstag in Braunau vor rund 200 Gästen in Präsenz statt. Inhaltlich drehte sich der Abend in erster Linie um das Programm der Landes-VP und Stelzers "Leitlinien für den Weg Oberösterreichs aus der Krise". Die Veranstaltung war im Talk- und Dialog-Format angelegt, so war es den Bürgern möglich, Fragen und Anliegen per Text, Video oder Audionachricht einzusenden.