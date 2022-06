Eine Bronzene und bittere Tränen

Manchmal gewinnt man und manchmal lernt man. So beschreibt Ines Kahrer ihren Auftritt bei den Europameisterschaften im Equipped Kraftdreikampf in Pilsen. Dabei lieferte die 26-Jährige in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm einen starken Wettkampf ab. Sie bestätigte mit 217,5 Kilogramm in der Disziplin Kniebeuge ihre persönliche Bestleistung und holte damit Bronze. Im Bankdrücken steigerte sich die Innviertlerin deutlich (7,5 kg) und stellte mit 135 Kilogramm ihre bisherige Bestmarke ein.