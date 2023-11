Eine bewegende Liebesgeschichte in Zell an der Pram

In diesem Roman, der soeben im Verlag Bibliothek der Provinz erschienen ist, erzählt Wiesinger die Liebesgeschichte des Zirkuskindes Malena und des Findelkindes Pierre. Als Pierre das Zirkuszelt betritt und um Arbeit anfragt, begegnet er Malena. Aber so normal ihre Begegnung beginnt, so turbulent, absurd und hindernisreich verläuft ihr gemeinsames Leben, das sich nicht nur einmal trennt, aber immer wieder auf wundersame Weise zueinanderfindet. Begleitet wird er vom Duo AhA (Astrid Sulz, Cello; Anneliese Schneider, Klavier).

