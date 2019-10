Eine besondere Nacht im Freilichtmuseum erleben

Wer einen alten Innviertler Vierseithof einmal zu nachtschlafender Zeit erleben möchte, der sollte sich am Samstag, 5. Oktober, auf den Weg nach Andorf machen. Dort hat nämlich auch das Innviertler Freilichtmuseum Brunnbauerhof im Rahmen der vom ORF initiierten "Langen Nacht der Museen" seine Pforten von 18 bis 1 Uhr geöffnet.

In einer kleinen Ausstellung am Heuboden wird heuer den schon fast in Vergessenheit geratenen Bauernregeln auf den Zahn gefühlt. Die gemütliche Bauernstube wird zudem mit authentischer Volksmusik beschallt. Wer möchte, kann beim offenen Musizieren einfach gleich selber mitmachen.

Den kleinen Gästen werden auf Wunsch Sagen und Märchen aus Oberösterreich und Bayern vorgelesen. Führungen durch den Brunnbauerhof sind jederzeit auf Anfrage möglich.

Die am Brunnbauerhof erworbenen Tickets gelten auch für alle anderen regionalen Museen. Die ebenfalls erhältlichen regulären Tickets berechtigen überdies zum Eintritt in die Museen im Zentralraum bzw. zur Benützung der Shuttle-Busse. Freier Eintritt bis zwölf Jahre. Weitere Info: langenacht.orf.at. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

Innviertler Freilichtmuseum Brunnbauerhof, Großpichl 4, Andorf. Info: www.brunnbauerhof.at

