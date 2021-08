Wenn es Erwin Hörtl, Oskar und Edi Hauser, Franz Seidl sowie Helmut und Margit Berger an einem nicht fehlt, dann an Routine. Seit unzähligen Jahren bilden sie den "harten Kern", der die Braunauer Radsporttage organisiert – heuer zum bereits 22. Mal. Von Hörtl liebevoll als "alte Garde" bezeichnet, werden sie am Wochenende (alle Rennzeiten am Textende) wieder Hab-Acht-Stehen, um für die Radsportelite sowie Hobbyfahrer und Zuschauer ein perfektes Rennen auf die Beine zu stellen.