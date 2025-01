Ermittlungen laufen: Einbrüche in Schärdinger Schulen

Am Sonntagabend ist es in den Volks- und Mittelschulen in St. Aegidi und Riedau zu mehreren Einbrüchen gekommen. Das bestätigte die Polizei heute auf OÖN-Anfrage. Die Täter sollen eine bislang unbekannte Höhe an Bargeld aus den Schulen gestohlen haben. Zudem ist an den Einbruchsstellen hoher Sachschaden entstanden. Nähere Informationen sind bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen, heißt es von der Polizei.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer

