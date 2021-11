Einbruchsserie im Innviertel geklärt

Es waren intensive Ermittlungen der Beamten von den Posten Mattighofen und Braunau, durch die jetzt drei Einbrüche im Bezirk Braunau geklärt wurden. Durch das Geständnis eines 44-jährigen rumänischen Beschuldigten aus dem Bezirk Braunau wurde auch sein Mittäter bei zwei Einbrüchen, ein 43-jähriger serbischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Braunau, ausgeforscht.

Die beiden Beschuldigten hatten es bei den Einbrüchen in eine Tankstelle, eine Trafik und einen Supermarkt hauptsächlich auf Zigaretten abgesehen. Im Falle der Trafik schnitten sie ein größeres Loch in die Rückwand der Gebäudes, um in den Lagerraum eindringen zu können. Beim Einbruch in den Supermarkt wurde der 44-Jährige von der eintreffenden Polizeistreife gestört und flüchtete ohne Beute. Die beiden Beschuldigten wurden auf freiem Fuß angezeigt.