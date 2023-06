Einbruch in Zigarettenautomaten in Schärding geklärt

Am vergangenen Samstag gegen 04:15 Uhr wurde ein Zigarettenautomat in Wernstein, Bezirk Schärding, aufgebrochen und Zigaretten in unbekannter Menge gestohlen. Die Kriminaldienstgruppe Schärding hat daraufhin intensive Ermittlungen aufgenommen.

Bereits zwei Tage nach dem Einbruch konnten die Beamten den Einbruch nun klären. Ein 14-Jähriger, ein 15-Jähriger und ein 16-jähriger Bursche, alle aus dem Bezirk Schärding, trafen sich in der Nacht auf Samstag, um den Zigarettenautomaten aufzubrechen.

Die drei Beschuldigten trafen sich vorab im Stadtgebiet von Schärding, wobei der 14-Jährige zuvor bereits ein fremdes Moped kurzschloss und unbefugt in Betrieb nahm. Mit dem Moped fuhr das Trio zum Tatort. Der 14-Jährige, als auch der 16-Jährige kappten zunächst den Stromanschluss und schnitten mit einem Winkelschleifer ein Loch in die Glasfront. In der Folge schlugen sie die bereits beschädigte Glasscheibe mit einem Hammer ein und entwendeten Zigaretten, Snus und E-Zigaretten. Der 15-Jährige agierte als Aufpasser.

Nach der Tat fuhren die Burschen mit dem Moped wieder in Richtung Schärding davon, woraufhin sie sich trennten und die Beute aufteilten. Der 14-Jährige kehrte jedoch wenig später gemeinsam mit einem hinzugekommenen, ebenfalls 15-Jährigen aus dem Bezirk Schärding, zum Tatort zurück um weitere Zigaretten zu stehlen.

Die Burschen erbeuteten insgesamt rund 200 Packungen Zigaretten, Snus und E-Zigaretten. Ein Teil der gestohlenen Ware wurde durch die Täter bereits verkauft sowie an Freunde weiterverschenkt. Im Zuge der Ermittlungen konnten knapp 150 Packungen sichergestellt werden. Die Täter zeigten sich zum Sachverhalt geständig und werden bei der Staatsanwaltschaft Ried, als auch bei der Bezirkshauptmannschaft Schärding, angezeigt.

