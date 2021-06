Einbruch in Freibad: Süßigkeiten und Energydrinks gestohlen

Die Täter waren über ein Gartentor geklettert, um in den Gastgarten des Badebuffets im örtlichen Freibad zu gelangen. Dort zwängten sie eine Schiebetür auf und drangen in den Innenbereich ein. Bargeld fanden die Diebe nicht, dafür ließen sie eine unbekannte Menge an Energydrinks und Süßigkeiten mitgehen.

Bei dem Versuch, weiter in den Personalbereich vorzudringen und einen Snackautomaten mittels Schraubenzieher zu knacken, scheiterten die Täter. Letztlich zerstören sie noch das Kunststofffenster zum "Erste Hilfe Raum", fanden dort aber nichts brauchbares vor.

Die Höhe der Beschädigungen in Folge von Reparatur- und Instandsetzungskosten dürfte den Wert des Diebsgutes weit übersteigen, teilte die Polizei am Dienstag mit.