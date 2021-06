Sie dringen mitten am Tag in die Wohnhäuser ein und nehmen Bargeld und Schmuck mit. Derzeit sind in ganz Oberösterreich Einbrecher unterwegs, auch im Bezirk Braunau gab es Vorfälle. Die Kriminalpolizei Braunau mahnt daher zur Vorsicht: Die Diebe fahren durch die Gegend und brechen sozusagen "nach Bauchgefühl" in die Häuser ein. Interessant sei, dass die Täter im ländlichen Gebiet unterwegs sind und dicht besiedelte, urbane Gegenden eher meiden.