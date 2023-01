Einblicke ins Radiomachen

Einblicke in das "kleine Einmaleins" des Radiomachens gibt das "Freie Radio Innviertel" in einem Workshop am Samstag, 28. Jänner, von 9 bis 16 Uhr im ZIMT Braunau. Die Teilnahme ist kostenlos. Infos und Anmeldung bei Sabine Traxler unter office@fri-radio.at. Angesprochen sind alle, die Podcasts, Radiosendungen oder andere Audiobeiträge gestalten möchten.

Der Basisworkshop wendet sich sowohl an interessierte Neulinge als auch an Personen mit Vorkenntnissen in der Audio- und Podcastproduktion. Jörg Stöger vom "Freien Radio Salzkammergut" gibt eine allgemeine Einführung ins Thema Radiomachen.

